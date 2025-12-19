Лукашенко принял участие в крещенском купании

Вместе с белорусским лидером был его шпиц Умка.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в крещенскую ночь окунулся в прорубь. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", опубликовавший видео с главой государства.

На опубликованных кадрах белорусский лидер в белой долгополой рубахе окунулся в прорубь. Вместе с Лукашенко был его шпиц Умка, который ожидал своего хозяина рядом с водой. Отмечается, что температура воздуха опустилась до -15 градусов.

Православное Крещение в Белоруссии отмечается в понедельник, 19 января. Днем ранее, 18 января, празднуется Крещенский сочельник. Традиционные окунания в проруби начались в воскресенье вечером и продолжаются в течение всего понедельника.

Видео: Telegram / Пул Первого