Лукашенко с сыном участвуют в расчистке снега

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем участвуют в расчистке снега. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

На опубликованном видео белорусский лидер и еще несколько человек с помощью лопат расчищают снежные сугробы. Рядом с ними прогуливается белый шпиц Умка, который принадлежит Лукашенко.

Отметим, что за прошедшие сутки в Белоруссии наблюдались сложные погодные условия. По данным Белгидромета, на большей части территории республики снежный покров составляет 6-30 см. По всей стране коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Видео: Telegram / Пул Первого