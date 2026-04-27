Тигрица Елена поела снег в России

Тигрица по кличке Елена, обитающая в Амурской области, поела снег в России. Об этом сообщили в пресс-службе центра "Амурский тигр".

На видео, опубликованном специалистами центра, занимающегося сохранением диких полосатых кошек в стране, хищница пробует на вкус выпавший снег. Она не спеша облизывает землю.

В публикации отмечается, что видео было снято в ходе мониторинга мест обитания краснокнижных хищников. На нем также можно увидеть метку, что запись была сделана 15 марта нынешнего года.

Видео: Telegram / Центр "Амурский тигр"