Лукашенко назвал похищение Мадуро сговором и предательством

По его словам, ситуацию в Венесуэле надо воспринимать как предупредительный сигнал.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро сговором и предательством. Об этом он заявил после церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".

Белорусский лидер отметил, что ситуацию в Венесуэле надо воспринимать как предупредительный сигнал. Он призвал "быть как можно осторожнее". Также Лукашенко отметил, что Белоруссия должна быть сильной, и история с похищением Мадуро в очередной раз заставила в этом убедиться.

Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, там было предательство. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко заслушал доклад о размещении "Орешника" в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого