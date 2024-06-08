Лукашенко заслушал доклад о размещении "Орешника" в Белоруссии

Виктор Хренин рассказал о состоянии ВС Белоруссии в докладе президенту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина о размещении на территории республики и постановке на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса "Орешник". Соответствующее заявление сделали через собственный Telegram-канал местные журналисты из "Пула Первого". В СМИ указали, что заседание по вопросу обороны в Минске состоялось утром 24 декабря. Глава профильного ведомства доложил главе государства о положении Вооруженных сил страны.

Одна из тем доклада касалась размещения в Беларуси ракетного комплекса "Орешник" и его постановки на боевое дежурство. Речь также шла о развитии дальнейшего военного и военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. сообщение от новостного агентства "Белта"

Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого