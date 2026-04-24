Сегодня, 9:57
Лукашенко с борта вертолета проинспектировал ход посевной в Минской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с борта вертолета проинспектировал ход посевной в Минской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Вместе с белорусским лидером на борту вертолета находился его белый шпиц по кличке Умка. Также на опубликованных кадрах показали, как Лукашенко работает с документами.

В пресс-службе президента Белоруссии подчеркнули, что в столичном регионе выполнено около 40% работ от запланированного объема сева. В графике Лукашенко продолжается серия больших мероприятий, посвященных региональному развитию. Он также  посмотрит на ход реализации инвестиционных проектов в отдельных районах.

Ранее Лукашенко рассказал о белорусском лазере для уничтожения беспилотников.

Видео: Telegram / Пул Первого

Категории: Лента новостей, Мировые новости,

