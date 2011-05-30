Лукашенко предупредил США о последствиях предполагаемой войны на Кубе

В Белоруссии оценили готовность США к нападению на Гавану.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе последствиями войны с Кубой. Соответствующий комментарий иностранный политик из соседнего с Россией государства сделал в интервью журналистам телеканала RT. Глава постсоветской республики заметил, что в худшем случае развития ситуации на территории латиноамериканской страны, военнослужащи из Пентагона "мало не покажется".

Если вы еще на Кубу влезете.... Найдутся государства, которые тихо-спокойно поддержат Кубу. И во что это обернется, трудно сказать.... "Вам это надо? Не надо. Поэтому надо подумать. Возможно ли это? Очень проблемно". Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Александр Лукашенко заметил, что Гавана, в отличие от Тегерана, находится "в подбрюшье" США, недалеко от дома лидера Белого дома Дональда Трампа в Филадельфии.

