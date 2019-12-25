Лукашенко рассказал о белорусском лазере для уничтожения беспилотников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о разработке в стране лазерной системы, предназначенной для борьбы с беспилотниками. По его словам, новое устройство может эффективно поражать дроны на расстоянии до 1,5–2 км.

Об этом он рассказал во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ, фрагмент которого был показан белорусским телевидением. Лукашенко отметил, что полностью защититься от беспилотников невозможно, однако странам необходимо выстраивать комплексные системы противодействия. Он подчеркнул, что современные дроны усложняют задачи обороны и требуют новых технических решений, включая лазерные технологии, средства радиоэлектронной борьбы и зенитные установки.

Президент добавил, что хочет лично ознакомиться с новой разработкой, о которой ему доложил министр обороны, назвав ее достаточно эффективной.

При этом конкретное название системы он не уточнил. Ранее сообщалось об испытаниях в Белоруссии лазерного комплекса "Шафран", который способен обнаруживать воздушные цели на дистанции до 4,5 км и поражать их лазером на расстоянии до 1,5 км.

Фото: Telegram / Пул Первого