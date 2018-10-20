После жалоб на трапы в Пулково усилили наземную логистику

На фоне претензий прокуратуры и авиационного кризиса аэропорт получил новую партию перронной техники, но о поставках трапов информации нет.

Через десять дней после транспортного коллапса, вызванного ограничением полётов в северо-западной части России, в аэропорт "Пулково" поступила новая партия перронных автобусов китайского производства Yutong. По данным пресс-службы воздушной гавани, на линию вышло девять новых машин, которые дополнили уже действующий парк из двадцати одного аналогичного автобуса.

Каждое транспортное средство вмещает до 110 человек и оснащено современными системами климат-контроля, способными охладить салон за одну минуту после закрытия дверей. В "Пулково" уточнили, что новинки должны ускорить "логистику трансфера между терминалом и воздушными судами". Стоимость каждого автобуса в официальных сообщениях не раскрыта, однако по открытым данным схожие модели могут стоить до 15 миллионов рублей за единицу.

Информация о поступлении техники появилась на фоне последствий июльского ограничения полётов, в результате которого аэропорт потерял, по собственным данным, 55 миллионов рублей.

Ранее пассажир самолета из Казани в Петербург закурил на борту.

Фото: скриншот из видео пресс-службы Пулково