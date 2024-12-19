Пассажир самолета из Казани в Петербург закурил на борту

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортные полицейские Петербурга привлекли к административной ответственности пассажира, который закурил сигарету во время полета. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть аэропорта Пулково поступила информация о необходимости прибытия наряда на стоянку воздушных судов к борту самолета, прибывающего из Казани в Северную столицу. Уроженец Пензенской области в возрасте 35 лет не смог побороть тягу к табачной продукции.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что раскрыта кража 55 тыс. рублей у пассажира в Пулково.

Фото: Piter.TV