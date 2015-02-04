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Раскрыта кража 55 тыс. рублей у пассажира в Пулково

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Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Транспортная полиция в петербургском аэропорту Пулково раскрыла кражу 55 тыс. рублей. Об этом сообщили в ЛО МВД России в воздушной гавани. 

В дежурную часть обратился 67-летний пассажир рейса из Таджикистана с заявлением о пропаже сумки. Там и находилась сумма. Подозреваемым оказался 59-летний житель ближнего зарубежья. 

При получении багажа похититель заметил сумку на скамейке, забрал ее покинул аэропорт. Украденное имущество изъято и будет передано владельцу. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что трое мигрантов грабили магазины в Петербурге, надевая носки поверх обуви. 

Видео: ЛО МВД России в аэропорту Пулково 

Теги: кража, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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