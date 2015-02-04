Раскрыта кража 55 тыс. рублей у пассажира в Пулково

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Транспортная полиция в петербургском аэропорту Пулково раскрыла кражу 55 тыс. рублей. Об этом сообщили в ЛО МВД России в воздушной гавани.

В дежурную часть обратился 67-летний пассажир рейса из Таджикистана с заявлением о пропаже сумки. Там и находилась сумма. Подозреваемым оказался 59-летний житель ближнего зарубежья.

При получении багажа похититель заметил сумку на скамейке, забрал ее покинул аэропорт. Украденное имущество изъято и будет передано владельцу. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что трое мигрантов грабили магазины в Петербурге, надевая носки поверх обуви.

Видео: ЛО МВД России в аэропорту Пулково