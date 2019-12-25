Жительница прошла с плакатом по улицам Захарьевской и Шпалерной.

Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал Полину Пантелееву на 25 тысяч рублей за одиночный пикет, который она провела без согласования с городскими властями. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Несогласованная акция состоялась 7 октября 2026 года. По материалам дела, Пантелеева прошла с белым плакатом размером примерно 60 на 40 сантиметров от дома № 6 на Захарьевской улице до дома № 23 на Шпалерной. Пикет был посвящен публичному выражению позиции по вопросам государственной политики.

При этом женщина не уведомила администрацию Центрального района о предстоящем мероприятии. В суде Пантелеева признала свою вину и раскаялась в содеянном. По итогам рассмотрения дела ей назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv