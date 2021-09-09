Ограничения будут действовать с 10:00 до 20:00.

Петербуржцам 21 и 22 ноября придётся скорректировать привычные поездки на трамвае из-за ремонта путей на проспекте Солидарности. Как сообщили в СПб ГУП "Горэлектротранс", в связи с этим временно закроют движение на участке у улицы Коллонтай. Изменения затронут сразу два трамвайных маршрута.

Трамвай №10 в эти дни будет отправляться от конечной остановки "пр. Солидарности", но дальше пойдет по проспекту Солидарности, улице Дыбенко и Дальневосточному проспекту, после чего вернется на постоянную трассу и проследует до конечной "ул. Передовиков".

Маршрут трамвая №27 тоже скорректируют: от станции метро "Рыбацкое" вагон будет следовать по обычной трассе до улицы Дыбенко, а затем поедет по улице Дыбенко до конечной остановки "р. Оккервиль".

Ограничения будут действовать ежедневно с 10:00 до 20:00. Пассажирам советуют заранее продумывать маршрут и закладывать дополнительное время на дорогу.

Ранее мы сообщали, что жители Петербурга совершили более 1,29 млрд поездок на общественном транспорте.

Фото: пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга