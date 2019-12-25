Трамвай №10 временно изменит свой маршрут

В маршруте трамвая произошло сразу несколько изменений.

С 8 июня маршрут трамвая №10 продлят до улицы Передовиков. Подробности сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Дело в том, что предприятие подписало договор с ООО "Транспортная концессионная компания" о совместном использовании двух участков трамвайной сети в Красногвардейском районе. Маршрут трамвая был увеличен на 700 метров. О продлении маршрута Piter.TV рассказал накануне.

С 8 июня из-за временного закрытия движения по Среднеохтинскому проспекту на трамвай будет следовать по следующему маршруту: улица Котовского ― улица Чапаева ― Сампсониевский мост ― Финляндский проспект ― Большой Сампсониевский проспект ― Боткинская улица ― улица Комсомола ― Кондратьевский проспект ― улица Жукова ― Пискаревский проспект ― Полюстровский проспект ― Среднеохтинский проспект ― Большой Пороховской проспект ― Ириновский проспект ― Улица Передовиков.

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