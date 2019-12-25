  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамвай №10 временно изменит свой маршрут
Сегодня, 11:31
247
nadezhda_sib

Трамвай №10 временно изменит свой маршрут

0 0

В маршруте трамвая произошло сразу несколько изменений.

С 8 июня маршрут трамвая №10 продлят до улицы Передовиков. Подробности сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Дело в том, что предприятие подписало договор с ООО "Транспортная концессионная компания" о совместном использовании двух участков трамвайной сети в Красногвардейском районе. Маршрут трамвая был увеличен на 700 метров. О продлении маршрута Piter.TV рассказал накануне. 

С 8 июня из-за временного закрытия движения по Среднеохтинскому проспекту на трамвай будет следовать по следующему маршруту: улица Котовского ― улица Чапаева ― Сампсониевский мост ― Финляндский проспект ― Большой Сампсониевский проспект ― Боткинская улица ― улица Комсомола ― Кондратьевский проспект ― улица Жукова ― Пискаревский проспект ― Полюстровский проспект ― Среднеохтинский проспект ― Большой Пороховской проспект ― Ириновский проспект ― Улица Передовиков.  

Фото: pixabay.com 

Теги: маршрут, трамвай 10, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии