Петербургский реестр такси пополнили более 13 тыс. машин

Кроме того, увеличилось количество перевозчиков.

В 2026 году реестр такси Петербурга пополнили 13,3 тыс. новых автомобилей, пишет 16 октября Neva.Today. Теперь в перечне числятся свыше 67 тыс. транспортных средств.

Кроме того, увеличилось количество перевозчиков: к ним присоединился 761 индивидуальный предприниматель, еще в списке 32 организации и 3,6 тыс. самозанятых. Число таксистов в городе на Неве достигло 10 тыс. человек, а сервисов заказа – 17.

С января по сентябрь специалисты комитета по транспорту рассмотрели 40,3 тыс. обращений, касающихся перевозок пассажиров и багажа. Главными приоритетами в сфере остаются легальность и безопасность.

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Фото: Piter.TV