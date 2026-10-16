Петербургский реестр такси пополнили более 13 тыс. машин

В 2026 году реестр такси Петербурга пополнили 13,3 тыс. новых автомобилей, пишет 16 октября Neva.Today. Теперь в перечне числятся свыше 67 тыс. транспортных средств.
Кроме того, увеличилось количество перевозчиков: к ним присоединился 761 индивидуальный предприниматель, еще в списке 32 организации и 3,6 тыс. самозанятых. Число таксистов в городе на Неве достигло 10 тыс. человек, а сервисов заказа – 17.
С января по сентябрь специалисты комитета по транспорту рассмотрели 40,3 тыс. обращений, касающихся перевозок пассажиров и багажа. Главными приоритетами в сфере остаются легальность и безопасность.
Ранее на Piter.TV: такси на электричестве могут получить новые привилегии в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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