Петербургский таксист собирает истории пассажиров, чтобы издать книгу

Для записей в бардачке у мужчины хранятся блокнот и ручка.

Таксист Раджи Алиев собрал более двадцати блокнотов с рассказами о судьбах пассажиров и мечтает их издать. О необычном увлечении водителя сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

У каждого человека есть своя история. Для записей в бардачке у мужчины хранятся записная книжка и ручка. Можно написать, как прошел день, поделиться счастливым моментом или важным воспоминанием.

Сначала им кажется странным, что водитель спрашивает о жизни, работе, а потом, когда я рассказываю о своей идее, им нравится, участвуют. Даже оставляют свои номера телефонов, предлагают свою помощь. Раджи Алиев, таксист

К примеру, юный Тимофей хочет развивать хоккей в России и спасать людей от рака, другой мальчик мечтает о карьере теннисиста. Именно дети первыми стали писать. Вскоре водитель такси понял, что и взрослые не против поучаствовать в проекте. Одна девушка вспомнила рано ушедшего брата и пожелала ценить родных, еще один парень написал, как сделал предложение любимой. В будущем планируется издать сборник дорожных рассказов.

Ранее на Piter.TV: петербургский реестр такси пополнили более 13 тыс. машин.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)