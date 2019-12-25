Трамвайный маршрут в Красногвардейском районе довезет до платформы "Чижика"

С 8 июня маршрут №10 будет останавливаться у пересадочного узла на "Чижик" и два автобуса.

С 8 июня трамваи маршрута №10 будут доезжать до остановки "Улица Передовиков" с Ириновского проспекта, где петербуржцы смогут пересесть на 63-й "Чижик" или автобусы №15 и 28. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на комитет по транспорту.

Нововведение восстановит в Красногвардейском районе рельсовую транспортную связь, которая пропала в декабре 2018 из-за сокращения маршрута трамвая №10 до Бокситогорской улицы. Разрыв между остановкой этого трамвая и "Чижика" составлял 700 метров, что было неудобно для пассажиров, а теперь трамваи будут останавливаться на соседних платформах.

В дальнейших планах совместной работы "Горэлектротранса" и ООО "ТКК" – конечная станция "Малая Охта", куда хотят направить два маршрута "Чижика" и один маршрут городского трамвая.

В Петербурге пустили дополнительные автобусы на трех маршрутах.

Фото: Piter.TV