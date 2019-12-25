В Петербурге пустили дополнительные автобусы на трех маршрутах

Больше транспорта появится на маршрутах №186, 187 и 375.

Со среды, 3 июня, на трех автобусных маршрутах появилось больше транспорта. Как сообщили в пресс-службе петербургского "Пассажиравтотранс", дополнительные автобусы запустили для большего комфорта горожан при поездках.

Шесть автобусов в помощь уже работающим вышли на маршруты №186, 187 и 375. С 1 июня и на троллейбусные и трамвайные маршруты пустили дополнительный транспорт: больше трамваев появилось на 10 маршрутах, а троллейбусов – на 11. Прибавление в рабочем "коллективе" городского общественного транспорта связано с ростом пассажиропотока.

Фото: Piter.TV