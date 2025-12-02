От ЖК "Цветной город" запустили новый автобус №1МА

Схему движения изменили по просьбам местных жителей.

В Петербурге запустили новый автобусный маршрут №1МА. Схему движения изменили по просьбам жителей жилого комплекса "Цветной город". Теперь им стало удобнее добираться до станции метро "Академическая" и социально значимых объектов, сообщили в ГУП "Пассажиравтотранс" 3 сентября.

Автобусы будут следовать в прямом направлении по проспекту Науки без заезда на улицу Карпинского, Северный проспект и улицу Софьи Ковалевской. В обратном направлении предусмотрен заезд на Гражданский проспект и улицы Верности и Бутлерова. А маршрут №61 переводится на кольцевую схему движения – от Челябинской улицы и к ней же.

Совокупный интервал между автобусами составит по будням от 6 минут, по выходным дням – около 10 минут.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулковском изменен маршрут автобуса №232 и открыта новая площадка.

Фото: пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"