В Пулковском изменен маршрут автобуса №232 и открыта новая площадка

Теперь общественный транспорт следует напрямую до станции метро "Звездная".

В Пушкинском районе Петербурга улучшилась транспортная доступность. На Переведенской улице в микрорайоне Пулковское открылась новая автобусная площадка, что позволило скорректировать трассу движения маршрута №232.

Как сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, теперь общественный транспорт следует напрямую до станции метро "Звездная". Время в пути для жителей составляет около 30 минут, а интервал движения в утренние часы пик сокращен до комфортных 10 минут. На новой площадке уже установлен современный крытый павильон для ожидания.

Для удобства жителей жилого комплекса "Образцовый квартал" схема проезда была перенесена на Соколиную улицу, где добавлены две новые остановки. Эти изменения позволят жителям быстро добираться до метрополитена и сделают передвижение внутри самого микрорайона более удобным в обоих направлениях.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских автобусах до конца года внедрят оплату проезда по биометрии.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков