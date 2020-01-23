Фотофакт: на маршрут №7 в центре Петербурга вышли брендированные автобусы к 270-летию Александринки

Маршрут №7 был выбран неслучайно: он соединяет место основания театра указом Елизаветы I на Васильевском острове и его нынешнее расположение – шедевр архитектуры Карла Росси.

В Петербурге отметили 270-летие Александринского театра: в честь юбилея на линию вышли автобусы с изображением знаменитых постановок, а коллекционеры получили новую карту "Подорожник" с видом исторической сцены. Корреспондент Piter.TV запечатлел общественный транспорт с уникальным дизайном.

Как сообщил заместитель главы транспортного комитета Денис Усанов, проект призван интегрировать историю города в повседневность жителей. Маршрут №7 был выбран неслучайно: он соединяет место основания театра указом Елизаветы I на Васильевском острове и его нынешнее расположение – шедевр архитектуры Карла Росси.

Директор Александринского театра Александр Малич представил первые три из пяти запланированных автобусов. По его словам, специальное виниловое покрытие рассчитано на суровые петербургские зимы и воздействие дорожных реагентов.

Ранее мы сообщили о том, что автобусы восьми эпох вышли на улицы Петербурга в честь 100-летия регулярного движения.

Фото: Piter.TV