Автобусы восьми эпох вышли на улицы Петербурга в честь 100-летия регулярного движения

Колонна стартовала ровно в полдень от Витебского вокзала и проследовала до Александровского сада.

В среду, 2 сентября, в Петербурге состоялся масштабный ретропробег, посвященный столетию начала регулярного автобусного сообщения в городе. Как сообщает пресс-служба Смольного, колонна стартовала ровно в полдень от Витебского вокзала и проследовала до Александровского сада.

В путь отправились машины разных поколений: легендарные ЗИС-5В, ЗИС-8, ЗИС-155, ЛиАЗ-677М, ЛАЗ-695Н, а также венгерские Ikarus 260 и Ikarus 280. Каждая модель представляет определенный исторический период:

ЗИС-8 "Стандарт": основной транспорт предвоенного Ленинграда, работавший также на ледовой трассе Дороги жизни зимой 1941–1942 годов.

ЗИС-155: главный автобус 1950-х – начала 1960-х годов.

ЛиАЗ-677: первый отечественный автобус с автоматической коробкой передач.

Ikarus 260 и 280: трудились на улицах города около 40 лет, став символом общественного транспорта для нескольких поколений петербуржцев.

Губернатор Александр Беглов отметил, что за прошедший век отрасль претерпела колоссальные изменения. Сегодня парк города насчитывает более 2,5 тысяч комфортабельных машин, а только за последние полтора года предприятие "Пассажиравтотранс" получило свыше 500 новых автобусов, включая 100 электробусов.

Для предварительно зарегистрированных горожан поездка стала бесплатной экскурсией в историю. По прибытии участников маршрута наградили сувенирными проездными билетами, выполненными по образцу советского времени.

Фото: Правительство Петербурга