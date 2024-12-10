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К 270-летию Александринки по Петербургу пустят брендированные автобусы
Сегодня, 12:59
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К 270-летию Александринки по Петербургу пустят брендированные автобусы

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Пять тематических автобусов и лимитированный "Подорожник" к юбилею театра.

В честь 270-летия Александринского театра в Петербурге запустили брендированные автобусы и лимитированную транспортную карту "Подорожник". Презентация прошла у исторического здания театра на площади Островского. Пять автобусов с уникальным дизайном, посвящённым важным спектаклям, выйдут на маршрут №7 уже завтра. Маршрут выбран символично: он начинается на Васильевском острове, где по указу Елизаветы Петровны началась история театра, и проходит по Невскому проспекту к зданию, построенному Карлом России.

Заместитель председателя комитета по транспорту Денис Усанов отметил, что культура и история должны быть частью повседневной жизни горожан. Директор театра Александр Малич подчеркнул, что плёнка для оформления автобусов износостойкая, переживёт морозы и соль. Художественный руководитель Никита Кобелев добавил, что автобусы с афишами — прекрасный способ напоминать людям о необходимости ходить в театр.

Ранее на Piter.TV: маршруты четырех автобусов менялись из-за работ на КАД. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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