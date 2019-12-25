В Курортном районе открыли 14-километровый участок "Озёрной тропы"

В Курортном районе Петербурга открыли новый участок "Озёрной тропы".

В Курортном районе Петербурга открыли 14-километровый участок межрегионального экомаршрута "Озёрная тропа". Маршрут проходит через особо охраняемые природные территории города, включая заказник "Озеро Щучье" и памятник природы "Комаровский берег", после чего продолжается в Ленинградской области.

Общая протяженность "Озёрной тропы" составляет 45,5 км. Новый участок сделал природные ландшафты Курортного района доступными для прогулок и объединил территории Петербурга и Ленинградской области в рамках единого экологического маршрута.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность сохранения лесов и озер с учетом естественной среды обитания животных. Открытый участок стал восьмой экологической тропой в городе и, по словам главы Петербурга, позволит познакомиться с геологическим прошлым Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что новые экотропа и экомаршрут откроют в Петербурге и Ленобласти в 2026 году.

Фото: пресс-служба Смольного