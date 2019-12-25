Атака БПЛА в Ленобласти не нарушила видеонаблюдение на выборах в Петербурге

В Петербурге видеонаблюдение на выборах продолжилось во время атаки БПЛА.

Атака БПЛА в Ленинградской области не повлияла на работу центра общественного наблюдения за выборами в Петербурге. Как сообщил член Общественной палаты города Дмитрий Солонников, связь с избирательными участками и видеопоток не прерывались. Центр работает круглосуточно с 18 сентября и продолжит работу до ночи 21 сентября.

По словам Солонникова, в ночь после первого дня голосования наблюдатели не зафиксировали нарушений. Камеры позволяют контролировать помещения участковых комиссий, входы в зоны хранения документов, а также доступ к опечатанным сейфам и ящикам. 19 сентября на всех участках Петербурга продолжили работу более 2 тыс. общественных наблюдателей.

Опасность БПЛА в Ленинградской области объявили в ночь с 18 на 19 сентября. Предупреждение действовало с 3:27 до 5:01, при этом жителей также предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. По данным "ДП", ограничения на работу аэропорта Пулково не вводились.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. Ранее мы сообщали, что в Петербурге работают 1975 постоянных избирательных участков, а также 47 временных.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)