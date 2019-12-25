Суд Петербурга отстранил члена УИК за испорченный бюллетень

Член УИК №57 испортил бюллетень накануне выборов в Госдуму.

Ленинский районный суд Петербурга отстранил от работы члена участковой избирательной комиссии №57 после порчи бюллетеня перед началом голосования. Инцидент произошел 17 сентября с 19:30 до 19:40 во время подготовки документов к выборам депутатов Госдумы. Член комиссии с правом решающего голоса внес символы в поле для голосования по Центральному одномандатному округу №216.

Факт произошедшего зафиксировали актом. Суд установил, что внесение отметок в бюллетень членом избирательной комиссии до начала периода голосования нарушает законодательство. Иск об отстранении нарушителя подала сама УИК №57, а заинтересованными лицами по делу выступили территориальная избирательная комиссия №31 и Горизбирком.

Суд удовлетворил требования комиссии и постановил отстранить ее члена от работы, а также удалить его из помещения для голосования. Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят в Петербурге 18, 19 и 20 сентября.

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Фото: Piter.TV