В Кировском районе автобус №72 столкнулся с КамАЗом

Автобус №72 врезался в КамАЗ в Кировском районе.

Днём 5 сентября в Кировском районе Петербурга на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева произошло столкновение пассажирского автобуса №72 и грузового автомобиля КамАЗ. По информации ГУ МЧС по Петербургу, в результате ДТП пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы с травмами лёгкой и средней степени тяжести, одному пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте.

На кадрах с места аварии видно, что у автобуса разбито лобовое стекло, выбита передняя пассажирская дверь, а также повреждён бампер. Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин взял ситуацию на личный контроль и поручил разобраться в обстоятельствах происшествия. На месте работают все экстренные службы — спасатели, медики и сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины столкновения. По предварительной версии, водитель КамАЗа не уступил дорогу автобусу при повороте. Движение на участке было частично перекрыто, но к вечеру восстановлено.

Фото: пресс-служба ГАИ