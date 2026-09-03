На внутреннем кольце КАД Петербурга произошло смертельное ДТП

В результате погиб 40-летний водитель автомобиля Mazda.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне вечером на 38-м километре внутреннего кольца Кольцевой автодороги 40-летний водитель автомобиля Mazda перестраивался из среднего ряда в правый и столкнулся со стоявшим большегрузом. В результате ДТП он скончался на месте происшествия от полученных травм. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются, назначены необходимые проверки.

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности смертельной аварии на улице Типанова. Столкнулись каршеринг и байкер, в медицинском учреждении погиб мотоциклист.

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