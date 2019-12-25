После столкновения иномарки и мопеда на проспекте Большевиков госпитализировали подростка

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с несовершеннолетним пострадавшим в Невском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером возле дома 8 по проспекту Большевиков 47-летний водитель машины Hyundai Solaris, двигаясь от улицы Коллонтай в сторону улицы Подвойского, при повороте не пропустил байкера, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 17-летнего владельца мопеда госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в ДТП возле поселка Ульяновка пострадали водитель и пассажир Daewoo.

Фото: Piter.TV