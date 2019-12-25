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После столкновения иномарки и мопеда на проспекте Большевиков госпитализировали подростка
Сегодня, 9:59
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После столкновения иномарки и мопеда на проспекте Большевиков госпитализировали подростка

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Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с несовершеннолетним пострадавшим в Невском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером возле дома 8 по проспекту Большевиков 47-летний водитель машины Hyundai Solaris, двигаясь от улицы Коллонтай в сторону улицы Подвойского, при повороте не пропустил байкера, который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 17-летнего владельца мопеда госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП возле поселка Ульяновка пострадали водитель и пассажир Daewoo. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, ДТП, Происшествия,

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