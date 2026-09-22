В СНТ "Торики-2" задержан подозреваемый в поджоге автомобиля за 2,5 млн рублей

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Утром 21 сентября, в 02:51, очевидцы сообщили в полицию о возгорании возле одного из участков 10-й линии СНТ "Торики-2". Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили автомобиль марки Haval с полностью выгоревшим подкапотным пространством. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Хозяйка иномарки, 41-летняя женщина, написала заявление о поджоге. По ее словам, неизвестный совершил поджог в промежутке с 00:30 до 02:50. Сумма нанесенного ущерба составила 2,5 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога").

Спустя восемь дней, 29 сентября в 22:30, оперативники задержали подозреваемого. В одном из домов на 9-й линии того же садоводства был схвачен 42-летний мужчина. Установлено, что он пошел на поджог китайской иномарки на почве межличностного конфликта.

В отношении задержанного составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Мужчину доставили в территориальный отдел полиции и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Ленобласти задержана за мошенничество с золотыми слитками более чем на 100 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти