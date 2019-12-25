73% петербуржцев хотят получать деньги за неиспользованные дни отпуска

Большинство экономически активных жителей Петербурга выступают за изменение трудового законодательства. Согласно исследованию сервиса по поиску SuperJob, 73% представителей активного населения города хотели бы иметь возможность ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, которые сейчас выплачиваются преимущественно при увольнении.
В ходе опроса горожане прокомментировали свою позицию: "У нас в компании в отпуск-то не вырвешься, все переносят да переносят, так пусть бы лучше деньгами компенсировали"; "В моем случае отпуска копились годами"; "Работодатели давно не отпускают на полный отпуск, а в лучшем случае дают только 14 дней".
Против инициативы высказались лишь 13% респондентов, опасаясь вреда для здоровья от работы без отдыха ("Денежная компенсация не заменит качественного восстановления"). Еще 14% затруднились с ответом, указав на риск злоупотреблений со стороны работодателя и вероятность остаться без отпуска вовсе.
Среди молодежи до 35 лет желание получить выплату выражают 80%, тогда как среди горожан старше этого возраста – 69%. Наиболее заинтересованы в компенсации участники с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей. Ожидаемо, что главными сторонниками стали те, у кого к концу года сгорают накопленные дни (85% из них). Среди тех, кто планирует полностью отгулять положенное время, поддержка составляет 61%. Опрос проводился сервисом с 7 по 17 сентября 2026 года среди 1600 респондентов.
Ранее мы сообщили о том, что выпускникам петербургских вузов стало сложнее найти работу.
Фото: Piter.TV
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