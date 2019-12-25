73% петербуржцев хотят получать деньги за неиспользованные дни отпуска

Против инициативы высказались лишь 13% респондентов, опасаясь вреда для здоровья от работы без отдыха ("Денежная компенсация не заменит качественного восстановления").

Большинство экономически активных жителей Петербурга выступают за изменение трудового законодательства. Согласно исследованию сервиса по поиску SuperJob, 73% представителей активного населения города хотели бы иметь возможность ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, которые сейчас выплачиваются преимущественно при увольнении.

В ходе опроса горожане прокомментировали свою позицию: "У нас в компании в отпуск-то не вырвешься, все переносят да переносят, так пусть бы лучше деньгами компенсировали"; "В моем случае отпуска копились годами"; "Работодатели давно не отпускают на полный отпуск, а в лучшем случае дают только 14 дней".

Против инициативы высказались лишь 13% респондентов, опасаясь вреда для здоровья от работы без отдыха ("Денежная компенсация не заменит качественного восстановления"). Еще 14% затруднились с ответом, указав на риск злоупотреблений со стороны работодателя и вероятность остаться без отпуска вовсе.

Среди молодежи до 35 лет желание получить выплату выражают 80%, тогда как среди горожан старше этого возраста – 69%. Наиболее заинтересованы в компенсации участники с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей. Ожидаемо, что главными сторонниками стали те, у кого к концу года сгорают накопленные дни (85% из них). Среди тех, кто планирует полностью отгулять положенное время, поддержка составляет 61%. Опрос проводился сервисом с 7 по 17 сентября 2026 года среди 1600 респондентов.

Ранее мы сообщили о том, что выпускникам петербургских вузов стало сложнее найти работу.

Фото: Piter.TV