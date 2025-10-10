Россиянин отсудил 200 тыс. рублей у S7 за опоздание на пересадку в Китае

Перевозчик не смог доказать, что задержка рейса произошла по независящим от нег причинам.

Житель Уссурийска получил 200 тыс. рублей от авиакомпании S7 за опоздание на пересадку в Китае. Об этом сообщила в "Максе" объединенная пресс-служба судов Приморского края.

Известно, что мужчина с семьей должен был лететь из Владивостока в Шанхай, а затем ожидалась пересадка на самолет другой авиакомпании до Сеула. Однако из России борт вылетел с задержкой, поэтому они опоздали на рейс в Южную Корею. Россиянину пришлось покупать новые билеты на четырех человек за 125 тыс. рублей. Мужчина направил претензию S7, но там ее отклонили.

Тогда россиянин обратился с заявлением в суд. В S7 не смогли привести независящие от нее причины задержки рейса. Поэтому авиакомпанию обязали возместить стоимость новых билетов до Сеула. Также она выплатит компенсацию за причинение морального вреда в 5 тыс. рублей и штраф в 300 тыс. рублей за задержку рейса. Еще 65 тыс. рублей придеться заплатить за отказ удовлетворить требования пассажира, также 8 тыс. рублей пойдут в доход местного бюджета.

Ранее мы сообщали, что россиянка отсудила у авиакомпании 30 тыс. рублей за то, что ее не пустили на рейс в Петербурге.

Фото: Piter.TV