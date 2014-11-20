S7 отстранила от полетов экипаж борта, выкатившегося за пределы ВПП в Якутии

Ранее самолет выкатился за пределы ВПП по приземлению в аэропорту Якутии.

Российская авиакомпания S7 Airlines временно отстранила от полетов экипаж самолета, который следовал по маршруту "Новосибирск -- Мирный". Соответствующее заявление журналистам сделали представители оператора. Такое решение принято специалистами после того, как борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Такой инцидент зафиксирован утром 30 июня на территории Якутии при выполнении рейса S7 5241, когда летчики с пассажирами уже приземлились в пункте назначения.

В настоящее время авиакомпания проводит расследование обстоятельств произошедшего. До завершения проверки экипаж временно отстранен от выполнения полетов в соответствии с внутренними процедурами авиакомпании. пресс-служба авиакомпании

Известно, что в момент происшествия на борту находились 173 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате выката самолета за пределы ВПП никто не пострадал. После полной остановки воздушного судна командир экипажа действовал согласно установленных процедур. Высадка людей осуществлялась с использованием автотрапа.

Суд обязал Аэрофлот выплатить петербуржцу почти 49 тысяч рублей за отмену рейса.

Фото: Telegram / Транспортная прокуратура