Евросоюз ввел санкции против Шереметьево и еще трех российских аэропортов

Всего под новые ограничения попали 218 физических и юридических лиц — 48 человек и 170 организаций.

Европейский союз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел запреты в отношении ряда аэропортов страны. "Черный список" регионального сообщества пополнили такие воздушные гавани, как Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов в Ростове-на-Дону, аэропорт Минеральных Вод. Также сообщается о том, что экспортные ограничения также введены в отношении 51 организации, которые, по версии европейского регионального сообщества помогают обходу Россией санкций. Среди них есть коммерческие структуры из Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ. В рамках борьбы коллективного Брюсселя с российским "теневым флотом" под санкции попали свыше 40 судов. Ограничения также впервые затронут корабли, которые, по мнению руководства в ЕС, помогают работе "теневого флота".

Дополнительно ограничения коснулись и предприятий оборонного сектора экономики России. В частности, по данным журналистов из "РБК", в реестр попали ООО "Конструкторское бюро Авиатехнолаб", АО "Пергам Инжиниринг", ООО "КБ ЛИС", "Русская лаборатория воздушного транспорта", ООО "АрморГрупп", ООО "Делмот", ФГУП "Главный центр специальной связи", научно-производственный комплекс "Северная Заря", АО "Оборонтест", ЗАО "Техносвязь", научно-технический центр "Восток", АО "КНГ-Машзаводсервис", энгельсское приборостроительное объединение, "Сигнал", "Аэродроммаш". Под персональными санкциями оказался генерал-майор Роман Демурчиев.

Напомним, что в Кремле официально считают подобное давление со стороны недружественных государств нелегитимным и неэффективным.

Опубликован полный список банков и компаний попавших в 21-й пакет санкций ЕС.

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