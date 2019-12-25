Опубликован полный список банков и компаний попавших в 21-й пакет санкций ЕС

Совет ЕС одобрил крупнейшее расширение санкций Евросоюза за последние четыре года.

Европейский союз вечером 23 июля официально опубликовал полный список физических и юридических лиц, которые вошли в 21-й пакет антироссийского санкционного давления. Речь идет о крупнейшем расширении расширение персональных и корпоративных запретов от регионального сообщества в отношении Москвы за последние четыре года. Под ограничениями оказались 218 физических и юридических лиц, включая 48 человек и 170 организаций. Полный перечень по отраслям привели журналисты издания "РБК".

Обновленный "черный список" коллективного Брюсселя теперь предусматривает в себе замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 российским банковским организациям. В реестр попали Россельхозбанк, "Дом.РФ", "Санкт-Петербург", МТС Банк, "Ак Барс", "Уралсиб", "Зенит", "Приморье", Металлинвестбанк, "Синара", Ланта-Банк, СДМ-Банк, Транскапиталбанк, "Центр-инвест", "Авто Финанс Банк", Абсолют Банк, ВБ Банк, Озон Банк, "Точка", "Кубань Кредит", Яндекс Банк, МСП Банк, Росэксимбанк, Почта Банк, Генбанк, Локо-Банк, Фора-Банк, Экспобанк, "Аверс", Примсоцбанк, Сургутнефтегазбанк, ББР Банк, "ЦентроКредит", Газэнергобанк, РосДорБанк, "Траст", Национальный резервный банк, Челиндбанк, Челябинвестбанк, Инго Банк, Энерготрансбанк, "Солидарность", "Авангард", Меткомбанк, Экономбанк, "Национальный стандарт", "Держава", Модульбанк, БыстроБанк, "Хлынов", Севергазбанк, "Ренессанс Кредит", Кузнецкбизнесбанк, "Финсервис"; БКС Банк, Итуруп Банк,"Акцепт", Еврофинанс Моснарбанк, Инвестторгбанк, Мир Бизнес Банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "РостФинанс", "Раунд", Трансстройбанк, Москоммерцбанк, Энергобанк, Тольяттихимбанк, "Финам", Кошелев-Банк, Цифра Банк, Прио-Внешторгбанк, Белгородсоцбанк, "Оренбург", "Объединенный капитал", АКБ "Форштадт", Татсоцбанк, НБД-Банк, "Кредит Урал Банк", Алмазэргиэнбанк, Сибсоцбанк, Юг-Инвестбанк, Нокссбанк, Уральский банк реконструкции и развития, банк "Русский стандарт", Бланк Банк, банк "Агророс", Реалист Банк;, Углеметбанк, "Роял Кредит Банк", Акибанк.

В СМИ указали на то, что западное санкционное давление затронуло также финансовые учреждения и компании. Особое внимание уделяется запретам и ограничениям в адрес Московской биржи, ООО "А7-Агент" и ООО "А71", связанные с российской системой международных платежей A7. Дополнительно коллективный Брюссель запретил на территории регионального сообщества проводить транзакции с 14 цифровыми платформами, которые оказывают клиентам услуги в сфере криптовалют и базирующимися в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых Островах, в Киргизии и Белоруссии.

Впервые в санкциях предусмотрен полный запрет на предоставление услуг с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран. В Совете Европейского союза ранее назвали эту меру воздействия на Москву механизмом сдерживания в отношении также государств, на территории которых работают платформы, "помогающие России обходить санкции". В энергетическом секторе санкции коснулись такие компании, как "Интер РАО", "Анжерская нефтегазовая компания", Анжерский НПЗ, нефтеперерабатывающий завод "Северный Кузбасс", Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, "Лукойл Маринбункер", "Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция", связанная со "Славнефтью", "Славнефть-Нижневартовск", "Обьнефтегазгеология" и "Татнефть-Самара".

Уточним, что санкции говорят о заморозке корректировки потолка цен на российскую нефть. Сейчас показатель поставляет 44,1 доллара за каждый баррель. Также Евросоюз указал на возможность запрета сделок с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в России и третьих странах, которые перерабатывают российскую нефть и нефтепродукты. Спустя полгода в Европе должен вступить в силу запрет на сделки с НПЗ в грузинском Кулеви. Этот объект сейчас занимается торговлей и переработкой российской нефти. Также давление коснулось отечественной горно-металлической отрасли экономики. Под санкциями Запада оказались ООО "Первая алмазная компания", "Нордголд Менеджмент", "Высочайший", "Ареал" (ранее - ighland Gold), "Южуралзолото", "Павлик", "Сусуманзолото", полиметаллический холдинг "Селигдар".

Дмитриев прокомментировал материал FT об антироссийских санкциях ЕС.

Фото: Piter.tv