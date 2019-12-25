Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

В мае 2025 года авиакомпания отказала девяти пассажирам в перевозке.

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в мае 2025 года авиакомпания отказала девяти пассажирам в перевозке из-за того, что число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту воздушного судна. Кроме того, S7 обвинили в нарушении прав пассажиров при задержке рейса из Москвы в Новосибирск свыше 18 часов. Перевозчика привлекли к административной ответственности.

Ранее мы сообщали, что в Ингушетии оштрафовали компанию на 800 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима.

Фото: pxhere.com