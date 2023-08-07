Огонь охватил сухую растительность на 300 гектарах.

В Ингушетии оштрафовали компанию на 800 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 26 сентября в сельском поселении Нижние Ачалуки. Огонь охватил сухую растительность на 300 гектарах. Отмечается, что на момент возгорания в регионе действовал особый противопожарный режим. Местная сельхоз организация была обязана покосить сухую траву, а также убрать горючий мусор на прилегающую территорию.

За несоблюдение требований противопожарного режима учреждение привлекли к административной ответственности. Ей также выписали штраф на 800 тысяч рублей.

Видео: МЧС России