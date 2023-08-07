На МКАД сгорел "Москвич-3" блогера Давидыча

На МКАД сгорел автомобиль "Москвич-3" блогера Эрика Китуашвили, известного как Давидыч. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел 1 октября на 106-м км внешней стороны МКАД. По словам очевидцев, на ходу у автомобиля что-то заискрило, после чего пошел дым и начался пожар. Блогер чудом смог остановить машину и выбраться из нее.
Потушить "Москвич-3" ручными способами не удалось. Автомобиль выгорел полностью. Его стоимость с учетом всех доработок составляет более 70 млн рублей.
Видео: Telegram / Mash
