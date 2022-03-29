Россиянка не смогла улететь в Китай из-за родинок на лице

Причиной стало несоответствие внешности девушки с фотографией в загранпаспорте.

Туристке отказали в посадке в самолет до Китая из-за родинок на лице на фото в паспорте. Своей историей девушка поделилась в соцсетях, сообщил Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Россиянка собиралась отпраздновать в Шанхае день рождения, однако в аэропорту Казани сотрудники пограничной службы изъяли ее пятилетний загранпаспорт, заявив, что он недействительный. Причиной стало зеркальное фото в документе — в жизни родинки га лице девушки расположены на одной стороне лица, а на снимке — на другой.

По словам путешественницы, сотрудник аэропорта сослался на "новую поправку, принятую в июне". При этом россиянка за последние четыре года много раз выезжала в другие страны по этому загранпаспорту, в том числе и в Китай. Пограничник посоветовал девушке сделать новый документ.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)