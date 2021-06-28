Эксперты прокомментировали противостояние Запада российско-китайскому союзу

Эксперты считают, что на Западе ведут себя лицемерно.

Жозеп Боррель заявил, что крайне важно избежать появления российско-китайского союза. По его словам, в ином случае может создаться глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что приведет к "глобальному дисбалансу". Его словам прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что западные политики начали понимать, что своими руками они могут создать мир, который им же не понравится. При этом каждая страна может сама выбирать, в какие союзы ей вступать.

Т.е. когда Украина хочет в НАТО – это внутреннее дело Украины и Запада, а мнение России ничего не значит. Когда же Россия и Китай наращивают свое сотрудничество (заметим, без формального объявления о военном альянсе и уж точно без появления китайских военных баз и войск на границах ЕС), то это, оказывается, прямым образом касается ЕС. сказали авторы Telegram-канала.

Эксперты считают, что в лицемерии и кроется проблема.

Фото: European Comission