Путин рассчитывает на диалог Компартии Китая с российскими партиями

Он поздравил Си Цзиньпина со столетием создания КПК.

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина со столетием создания Коммунистической партии Китая. Об этом российский лидер сказал в ходе онлайн-беседы с ним.

Путин заявил, что дальнейшее развитие диалога Компартии Китая с ведущими партиями РФ будет способствовать углублению взаимодействия и доверия между государствами.

Пользуясь возможностью, хотел бы лично поздравить вас <…> с еще одной знаменательной датой – 100-летием основания Коммунистической партии Китая. КНР встречает этот юбилей новыми достижениями как в социально-экономическом развитии страны, так и на международной арене. Владимир Путин, президент РФ

По словам российского лидера, СССР на протяжении своего существования активно поддерживал деятельность Компартии КНР. Путин подчеркнул, "в России хранят память о славных страницах совместной истории". Кроме того, политик напомнил, что в российской столице создан музей, посвященный шестому съезду Коммунистической партии Китая, который состоялся в Советском Союзе в 1928 году.

Ранее Путин рассказал о росте товарооборота России и КНР.

Видео: kremlin.ru

