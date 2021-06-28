Путин рассказал о росте товарооборота России и КНР

По его словам, по итогам 2021 года будут достигнуты новые рекорды.

Президент России Владимир Путин заявил, что в промежутке между январем и апрелем текущего года рост товарооборота России и Китая превысил 22 процента. Об этом он сказал в ходе онлайн-беседы с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

По его словам, по итогам 2021 года будут достигнуты новые рекорды.

С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растет. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. Владимир Путин, президент РФ

Кроме того, российский лидер заявил, что российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах в условиях усиливающейся геополитической турбулентности.

Ранее в Китае заподозрили президента Соединенных Штатов Джо Байдена в попытке унизить россиян после встречи с Путиным.

Видео: kremlin.ru

