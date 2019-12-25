Путин поручил расширить льготную семейную ипотеку

Сейчас ставка по программе составляет шесть процентов.

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 1 июля 2022 года действие программы льготной ипотеки. Данное поручение опубликовано на сайте Кремля. С соответствующими инициативами российский лидер выступил на ПМЭФ-2021.

Сообщается, что действие льготной программы продолжится со ставкой не более семи процентов. Максимальный размер кредита не должен превышать трех миллионов рублей. До настоящего времени эта сумма составляла 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей - для остальных субъектов РФ.

Кроме того, Путин поручил до 1 июля 2021 года расширить эту меру поддержки для российских семей с детьми, которые родились с 2018 года, по шестипроцентной ставке.

Ранее глава РФ предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья. Путин уверен, что за счет такого способа население страны получит больше возможностей для улучшения собственных жилищных условий.

Фото: kremlin.ru