Президент России рассказал о новой льготе для граждан страны.

Российский президент Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья. Об этом глава государства заявил в рамках выступления на съезде политической партии "Единая Россия". При этом льгота будет действовать в том случае, если граждане в течение года направят сохраненные средства на покупку нового жилища.

Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер уверен, что за счет такого способа население страны получит больше возможностей для улучшения собственных жилищных условий. По мнению Путина, "какая-то копеечка в руках останется", которую можно будет направить на приобретение более большой квартиры.

Путин призвал запустить в 2021 году программу медицинской реабилитации.

Видео: kremlin.ru