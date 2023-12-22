Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей вырос на 3,6% в 2023 году

Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с многодетными семьями.

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей вырос на 3,6 процента в 2023 году. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании Совета законодателей. Российская чиновница отметила, что в прошлом году суммарный коэффициент рождаемости первых детей практически не изменился, а вторых - упал на 4,5 процента. Она добавила, что единое пособие ежемесячно получают родители 10,5 миллионов детей и более 162 тысяч беременных.

Модель рождаемости поменялась, рождаемость первого ребенка сдвигается вправо, в основном период рождений падает у нас на 28-29 лет, это период первых рождений. Вот эту тенденцию нам с вами нужно переломить Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова добавила, что в 2023 году 717 тысяч граждан оказались охвачены социальным контрактом, из этого количества более 60 процентов - это семьи с детьми. В правительстве отметили, что численность малоимущих домохозяйств с детьми упала с 6,4 до 5,3 миллионов.

В пилотных регионах число абортов до 12 недель по желанию женщин снизилось на 24%.

Фото и видео: Совет Федерации