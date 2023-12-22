360.ru: Мать избила школьника в Челябинске

В регионе проводится доследственная проверка.

Жительница российского города Челябинск избила собственного сына во дворе жилого дома. В настоящее время надзорное ведомство ведет доследственную проверку по факту произошедшего. Очевидица, снявшая происходящее на видеозапись, рассказала журналистам телеканала 360.ru о том, что женщина регулярно выпивает и в этот раз тоже находилась в нетрезвом состоянии..

Мама была пьяная, звала ребенка домой, а он не шел. Она побежала за ним, поймала и била. Минут пять-семь это продолжалось. Был 10-й час. Ребенок кричал, но никто даже не вышел, я удивилась, никого не было. Они зашли домой, я начала вызывать полицию. Приехали инспекторы ПДН. собеседница СМИ

Россиянка заметила, что она призывала мать остановиться и предупреждала ее, что вызовет правоохранительные органы. Нарушительница общественного спокойствия ответила, что ее оппонентка может звать на помощь того, кого сама захочет. Очевидица событий добавила, что в семье подозреваемой воспитываются трое несовершеннолетних. Речь идет о двух мальчиках и девочке.

Подросток, который участвовал в избиении человека в саду Сан-Галли, напал еще на одного прохожего.

Фото и видео: 360.ru