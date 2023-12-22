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Подросток, который участвовал в избиении человека в саду Сан-Галли, напал еще на одного прохожего
Сегодня, 15:13
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Подросток, который участвовал в избиении человека в саду Сан-Галли, напал еще на одного прохожего

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Пострадавший спрятался от агрессивного юноши в здании Московского вокзала.

В Петербурге подросток, который замешан в зверском нападении на мужчину в саду Сан-Галли, напал на очередного прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Петербургу.

По версии следствия, молодой человек в тот же день угрожал ножом мужчине на Лиговском проспекте. Известно, что пострадавший спрятался от агрессивного юноши в здании Московского вокзала. Подробности уточняются.

Напомним, что двух 15-летних мальчиков подозревают в избиении мужчины в саду Сан-Галли 19 марта. В результате случившегося горожанин погиб. Петербуржцы сделали возле сада Сан-Галли стихийный мемориал.

Добавим, что товарищ драчунов снимал жестокое избиение на камеру. Он не остановил своих друзей и не вызвал полицию. 

Ранее мы писали, что избившие до смерти мужчину в саду Сан-Галли подростки заключены под стражу.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, жестокие юноши, избиение человека, напал на прохожего, подросток избил мужчину, сан-галли, следком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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