Подросток, который участвовал в избиении человека в саду Сан-Галли, напал еще на одного прохожего

Пострадавший спрятался от агрессивного юноши в здании Московского вокзала.

В Петербурге подросток, который замешан в зверском нападении на мужчину в саду Сан-Галли, напал на очередного прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Петербургу.

По версии следствия, молодой человек в тот же день угрожал ножом мужчине на Лиговском проспекте. Известно, что пострадавший спрятался от агрессивного юноши в здании Московского вокзала. Подробности уточняются.

Напомним, что двух 15-летних мальчиков подозревают в избиении мужчины в саду Сан-Галли 19 марта. В результате случившегося горожанин погиб. Петербуржцы сделали возле сада Сан-Галли стихийный мемориал.

Добавим, что товарищ драчунов снимал жестокое избиение на камеру. Он не остановил своих друзей и не вызвал полицию.

Ранее мы писали, что избившие до смерти мужчину в саду Сан-Галли подростки заключены под стражу.

Фото: Piter.tv