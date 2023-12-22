Голикова заявила о доступности детсадов для детей до трех лет

Вице-премьер РФ оценила доступность учреждений по воспитанию и образованию детей в стране.

Доступность детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет по стране в среднем находится на уровне 99,6 процентов по данным на апрель 2024 года. Соответствующее заявление сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании Совета законодателей, организованном в Таврическом дворце в Петербурге. По словам чиновницы, в 83 субъектах РФ фиксируется 100 процентная доступность образования для учащихся этого возраста. При этом доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет увеличена. Этот показатель составляет почти 100%.

Развивается сеть детских садов. На 1 апреля этого года доступность детских садов для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в среднем по стране составила 99,6%. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

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Фото и видео: Совет Федерации