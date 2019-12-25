Из‑за влияния циклона небо над Северной столицей будет затянуто плотными облаками.

В четверг 19 ноября в Санкт- Петербурге ожидается облачная погода. В городе пройдут небольшие осадки и ветер, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По словам синоптика, такая погода связана с восточной периферией циклона. К середине дня его центр сместится к востоку Балтики. Из‑за влияния циклона небо над Северной столицей будет затянуто плотными облаками.

Местами пройдут осадки — сначала в виде дождя и мороси, а в отдельных районах они могут переходить в мокрый снег. Столбики термометров в Петербурге покажут от +1... +3 градусов, в Ленинградской области — от 0... +4 градусов. Дополнит картину юго‑восточный ветер — его скорость составит 3–8 м/с.

Атмосферное давление практически не будет меняться в течение дня и удержится на отметке 742 мм рт. ст. Это на 17–19 единиц ниже климатической нормы, что может ощутимо сказаться на самочувствии метеозависимых горожан.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге 13 ноября будет мокрый снег.

Фото: Piter.TV