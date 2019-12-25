Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов, днём потеплеет до +4.

В Ленинградской области в четверг, 19 ноября, ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. По прогнозу регионального управления МЧС, в течение дня будет облачно.

Ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. Днём прогнозируют от -1 до +4 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока и востока со скоростью 3–8 метров в секунду. Существенных изменений атмосферного давления синоптики не ожидают.

В Петербурге 19 ноября также пройдут дожди. Воздух в городе прогреется максимум до +3 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV